Robert Moreno: Do El Corte Inglés até à seleção espanhola

Recentemente, a seleção espanhola anunciou a saída de Luis Enrique do comando técnico da equipa, com Robert Moreno a substituir o ex-Barcelona no cargo e o novo timoneiro de La Roja confidenciou por que episódios passou até chegar ao topo. Num testemunho emocionado, o selecionador, de 41 anos, contou a sua história, que engloba trabalhar numa estação de combustíveis, no El Corte Inglés e ainda num banco.

"Cada passo que dei na minha vida foi para realizar o meu sonho de ser treinador. Trabalhei como segurança num posto de gasolina, como dependente no El Corte Inglés, como comercial informático e administrativo no banco La Caixa, antes de terminar a faculdade de Direito. Tudo com o objetivo de ser treinador", explicou Moreno em entrevista ao diário ‘AS’.

O espanhol começou a treinar num clube de bairro em L’Hospitalet e falou no desafio na seleção. "Não tenho medo do cargo. Chegou essa oportunidade e sinto-me preparado para tudo", frisou.