Robert Moreno: «Gostava de manter uma boa relação com Luis Enrique»

Robert Moreno, ex-selecionador de Espanha e atual treinador do Monaco, admitiu esta quinta-feira, em entrevista ao 'Cadena SER' querer reconciliar-se com Luis Enrique, apesar de todas as complicações que recentemente afastou os dois treinadores profissional e pessoalmente.





"Existem situações que são muito execionais, é algo que oxalá já tivesse passado, como disse anteriormente. A vida dá muitíssimas voltas e eu não quero estar chateado com ninguém na minha vida, gostava de manter uma boa relação com todos, inclusive com Luis Enrique", apontou o técnico monegasco.Relembre-se que Luis Enrique acusou o seu ex-treinador adjunto de ser "" ao ter assumido o comando da seleção espanhola aquando da sua retirada por motivos pessoais, nomeadamente o momento vulnerável pelo qual a sua filha estava a ultrapassar e que levou, posteriormente, à sua morte.