Robert Moreno e as acusações de Luis Enrique: «Até hoje pergunto-me o que fiz de errado»

Robert Moreno apresentou, esta quinta-feira, a sua versão dos factos sobre a saída da seleção espanhola e o retorno de Luis Enrique a 'La Roja', numa intervenção sem perguntas dos jornalistas, num hotel em Barcelona."Até hoje não sei porque é que Luis Enrique não quer que eu esteja com ele e acho que nunca saberei. Rotulou-me de duas coisas que não as sou. Sou o primeiro a ficar contente com o regresso dele. Agora vou continuar com a minha carreira de treinador principal e quero voltar a orientar uma equipa. Tenho muita vontade. A minha paixão é ser treinador e pouco mais vos posso dizer", afirmou o técnico espanhol."Antes da reunião a 12 de setembro [quando recebeu a informação de que não ia contar mais] Luis Enrique disse-me que fiz o que tinha de fazer e que se sentia orgulhoso de mim. Depois passou-se tudo aquilo que se passou [a morte da filha de Luis Enrique], e uma semana após a concentração, fui vê-lo e apoiá-lo. Pareceu-me oportuno comentar que, tal como tinha dito antes, me afastaria do cargo caso ele quisesse voltar. E ele disse-me que contava com todos menos comigo. Fiquei em choque. Dei esta informação a conhecer ao staff técnico. Até hoje continuo a perguntar-me o que fiz de errado para que ele não contasse mais comigo. Depois, soube que o Luis Enrique queria regressar à seleção. Eu não sabia, apenas deduzi, em Cádiz, depois das vossas perguntas [da comunicação social]", referiu."No dia 19 de junho, quando Luis Enrique renunciou a seleção, Rubiales [presidente da Real Federação Espanhola de Futebol] disse-me, a mim e ao meu staff, que eu seria o selecionador. Não dei o 'ok' até ter o consentimento do Luis Enrique. Coube-me a mim assumir a liderança e foi o que fiz. E toda a gente concorda que se eu não tivesse continuado, que ele não tinha sido o selecionador outra vez", vincou.