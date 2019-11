Robert Moreno: «Tenho a consciência tranquila»

Robert Moreno quebrou o silêncio sobre o afastamento da seleção espanhola e emitiu um comunicado com a sua versão dos acontecimentos. Depois de não ter comparecido na conferência de imprensa com José Francisco Molina e Luis Rubiales , presidente e diretor desportivo da federação, o treinador quis explicar os motivos da sua rotura "Depois da situação extrema vivida em Malta, tocou-me assumir a direção da equipa de todos nós. O objetivo de qualificação que me foi pedido foi atingido de forma folgada. Quem me dera que tal situação nunca tivesse ocorrido. Agora estaríamos igualmente qualificados", lembrou o técnico, fazendo alusão à perda familiar do selecionador Luis Enrique "Tenho a consciência tranquila. É impossível agradar a toda a gente mas digo sinceramente que respeito todos e todas as opiniões. Sempre disse que era um homem de palavra e que não colocaria entraves no caso de Luis Enrique voltar a treinar. Foi assim que procedi, mesmo que significasse a minha saída. Desejo o maior sucesso porque as suas alegrias serão as nossas", reforçou Moreno, que deixou uma palavra aos jogadores. "Quero agradecer a todos os atletas pela sua dedicação e entrega em todos os estágios. Procurei ser justo, honrado e direto com eles. Quis ajudá-los a desempenhar a sua tarefa em campo da melhor forma possível", frisou.A ausência na conferência de imprensa foi um assunto muito comentado na vizinha Espanha e Robert Moreno quis deixar uma explicação. "Espero que me valorizem pelo que realizei, não por quem sou. Quero pedir perdão por quem se possa ter sentido ofendido por não dar a última conferência de imprensa. As circunstâncias impediram-me", finalizou, mostrando-se disponível para aceitar novos projetos.