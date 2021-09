Robert Moreno: «Venho de joelhos no dia que o Barcelona me chamar»

Após um empate do Granada perante o Barcelona em Camp Nou (1-1), o técnico do clube andaluz, Robert Moreno, mostrou-se satisfeito com o resultado. Porém, aquilo que marcou as declarações do técnico espanhol à rádio Onda Cero após a partida com os blaugrana, foi a clara vontade de algum dia vir a treinar o clube catalão.





O início da época para o clube culé tem sido marcado por turbulências e fracas exibições, sendo que o técnico Ronalde é, inclusivamente, apontado à saída. Há vários pretendentes ao cargo que poderá vir a estar vago no banco do Barcelona e, por respeito ao holandês, Robert Moreno não quis opinar sobre a situação do clube catalão, afirmando estar apenas centrado no Granada. Contudo, o técnico que já treinou a equipa B do Barcelona e que foi adjunto de Luís Enrique no emblema blaugrana é um dos candidatos principais ao cargo e não pôde deixar de exprimir o quão importante seria para ele desempenhar essa função. "No dia que o Barça me chamar, venho de joelhos", afirmou Moreno.O técnico de 44 anos já afirmou várias vezes ser adepto do clube blaugrana, mas não escondeu a satisfação por ter tirado um ponto aos rivais esta jornada: "Sair de Camp Nou com um ponto para nós é uma vitória".