Rodri pede para sair do Atlético Madrid

Algumas semanas depois de Antoine Griezmann, agora é a vez de Rodrigo comunicar à direção do Atlético Madrid a decisão de deixar o clube, segundo adianta esta terça-feira pelo 'AS'. De acordo com este relato, o médio de 22 anos ponderou bastante nos últimos dias, tendo chegado à conclusão de que o passo a dar na sua carreira será estudar as três propostas que tem em cima da mesa e rumar a outras paragens.De acordo com o 'AS', Manchester City e Bayern Munique são as equipas mais bem colocadas para garantir o concurso do médio, que segundo o mesmo jornal se mostrou algo desanimado com o projeto desportivo apresentado pelo Atlético Madrid para o convencer a ficar para lá desta temporada. E nem mesmo a chamada de Diego Simeone o fez mudar de opinião...De notar que Rodrigo está protegido por uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, uma verba que curiosamente surge abaixo do seu valor de mercado, que atualmente é de 80. De resto, de referir ainda que o jovem médio deixará o Wanda Metropolitano apenas um ano depois de ter chegado, na altura proveniente do Villarreal, numa transferência que foi feita na altura por 25 milhões de euros.