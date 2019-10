Rodrygo e o ídolo Zidane: «Era a minha inspiração. É uma honra tê-lo como treinador»

Rodrygo, avançado do Real Madrid, comentou esta quarta-feira como está a decorrer a sua adaptação ao clube. Nos merengues há cerca de quatro meses - foi contratado ao Santos, no mercado de transferências, a troco de 45 milhões de euros -, o internacional sub-23 pelo Brasil afirmou estar contente com a camisola 'blanca' ao peito, apesar de ter sido utilizado apenas 19 minutos nesta temporada."A minha adaptação está a ser muito boa. Vivo numa cidade excelente, estou no maior clube do mundo com os melhores jogadores do mundo e todos receberam-me muito bem. Está a ser muito fácil", explicou.Recentementeno golo que apontou ao Osasuna, Rodrygo admitiu ser "uma honra" ter o francês como treinador, até porque era um dos seus ídolos quando era mais novo. "A minha relação com Zidane é muito boa. Era um dos meus ídolos, sempre vi os vídeos dele, era a minha inspiração. É uma honra tê-lo como treinador. Já ganhou tudo o que havia para ganhar e tem muita experiência para passar-me. Gosta de conversar e dar conselhos. Tento aprender e evoluir", revelou o avançado.Questionado sobre a dupla com Vinícius Júnior será para manter, Rodrygo não escondeu o desejo de vê-la perdurar "por muitos anos". "O Vinícius é meu amigo desde o Brasil e espero que a nossa parceria possa trazer êxito ao clube por muitos anos", concluiu.