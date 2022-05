Rola a cabeça do treinador no Espanyol

Vicente Moreno não irá continuar ao leme do Espanyol apesar de o seu contrato finalizar apenas a 30 de junho de 2023. A drástica decisão é de Chen Yansheng, presidente e proprietário do clube, o qual esperou que a permanência na La Liga ficasse matematicamente assegurada para dar a ‘machadada’... a oficializar nas próximas horas. Também de saída está o diretor desportivo Rufete, cujo vínculo expira a 30 de junho.Vicente Moreno não mantinha uma relação muito amistosa com os jogadores, tendo ficado com a imagem definitivamente degradada quando agarrou Raul de Tomás pelo peito na goleada (0-4) imposta pelo Real Madrid, no Bernabéu, a 30 de abril.