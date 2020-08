Ronald Koeman: «Este é o momento certo para ser treinador do Barcelona»

Ronald Koeman não esconde que treinar o Barcelona sempre foi o seu sonho. O técnico, de 57 anos, foi apanhado pela televisão NOS, quando se preparava para viajar para a Catalunha, à saída do centro de treinos da seleção holandesa, formação que tem comandado desde 2018.





"Este é o momento de aceitar o cargo de treinador do Barça. Gostava muito, nunca escondi que era o meu sonho, mas ainda não há nenhum acordo definitivo. Falta assinar o contrato. Falo quando já tudo estiver 100% acertado", afirmou à NOS da Holanda.O técnico já está em Barcelona e deve ser anunciado como o novo treinador do clube para as próximas duas temporadas.