Ronaldo assume fraude fiscal

Cristiano Ronaldo vai assumir que cometeu quatro delitos fiscais durante o período que representou o Real Madrid (2009-2018) e deverá aceitar uma pena de prisão não efetiva de dois anos. Segundo o diário ‘As’, o avançado irá declarar que defraudou o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros, sendo que CR7 já havia liquidado em agosto uma dívida de 13,4 milhões à entidade.





O jornal refere ainda que o agora jogador da Juventus vai tentar pagar 375 mil euros para que a pena seja anulada, mas que esse perdão ainda não conta com o consentimento da Justiça espanhola. Verdade é que o internacional português irá ter de assumir a fraude fiscal numa sessão de tribunal, perante um juiz, e junto das finanças, tal como prevê a lei em Espanha. Além disso, o ‘As’ garante que as autoridades do país terão desde já notificado Cristiano Ronaldo da data em que deve testemunhar: o jogador irá, ao que tudo indica, marcar presença num tribunal a 14 de janeiro de 2019 para ficar ao corrente da devida sentença e concluir aí em definitivo o acordo fixado com o fisco do país vizinho.Ao abordar o caso, o ‘As’ analisou igualmente a situação de Fábio Coentrão. Isto porque o lateral do Rio Ave, cujo advogado é José Antonio Choclán - o mesmo de CR7 - terá assumido por videoconferência o crime de fraude em conjunto com a pena e multas previstas em território espanhol.