Ronaldo e Messi não saem da história do 'El Clásico': o Real Madrid-Barcelona em números

La Liga destaca figuras do clássico Real Madrid-Barcelona

Real Madrid e Barcelona defrontam-se este domingo no campeonato. Um jogo mítico e recheado de história, por isso mostramos-lhe alguns números fornecidos por La Liga sobre o duelo de rivais. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi jogam no Manchester United e PSG, respetivamente, mas continuam a figurar em muitos recordes de merengues e catalães.– Número de jogadores do Real Madrid que ganharam a Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo (4), Alfredo Di Stéfano (2), Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo, Fabio Cannavaro e Luka Modric, uma cada um.- Número de clássicos de Samuel Eto’o, o máximo de um jogador africano. O seu recorde de oito jogos pelo Barcelona é seguido por: Seydou Keita (7), Yaya Touré (5), Diarra (4) e Essien (2).- Número de assistências de Lionel Messi no clássico, um recorde histórico. Empatados no segundo posto estão Xavi Hernández, atual treinador do Barcelona, e Sergi Roberto.- Com apenas 17 anos (e 48 dias), Ansu Fati (Barcelona) é o jogador mais jovem a marcar no clássico no século 21. Quebrou o recorde de Bojan Krkic em 2019.- Número de golos de Lionel Messi no clássico, a maior quantidade na história da rivalidade. Este registo inclui dois hat-tricks (2007 e 2014) e três 'bis' (2009, 2012 e 2017). Está à frente de Cristiano Ronaldo e Luis Suárez, ambos com 9.- Os segundos que Benzema demorou, em 2011, a marcar o golo mais rápido da história do clássico. Apesar desse revés madrugador, o Barcelona venceu por 3-1.- Campeonatos espanhóis conquistados pelo Real Madrid, mais do que qualquer outro clube.- Número de clássicos, entre todas as provas, de Sergio Ramos e Lionel Messi, empatados na liderança deste ranking. O recorde de jogos na La Liga pertence ao próprio Sergio Ramos, Raúl González e Paco Gente, todos com 31.- Número de confrontos entre Barcelona e Real Madrid na La Liga. O balanço é equilibrado: 76 vitórias para o Real Madrid, 72 para o Barcelona e 35 empates.- Número de golos marcados por Messi pelo Barcelona, o recorde de golos da história do clube.- Ano de fundação do Barcelona- Ano de fundação do Real Madrid- Ano da inauguração do Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid que vai acolher o clássico deste fim-de-semana.