Ronaldo tem negócios com Piqué em vista

Ronaldo já começou a dar os primeiros passos no mundo dos negócios - e logo com a compra do Valladolid ... -, mas está longe de querer parar. De visita aos Estados Unidos, o antigo internacional brasileiro deu uma entrevista ao New York Times na qual revelou que tem mantido algumas conversas com Piqué nesse sentido."Temos falado de negócios, mas temos de nos encontrar para falar melhor sobre o assunto", afirmou o ex-jogador, referenciado pela publicação norte-americana como Ronaldo "original".Na mesma entrevista, o 'Fenómeno' revelou ainda que Piqué está a criar um centro de investimento desportivo com Messi e Fàbregas.