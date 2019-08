Rony Lopes feliz no Sevilha: «Vou deixar a pele em campo»

As primeiras imagens de Rony Lopes como jogador do Sevilha



O futebolista internacional português Rony Lopes transferiu-se do Monaco para o Sevilha, assinando um contrato para as próximas cinco temporadas, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.Aos 23 anos, Rony Lopes deixa o Monaco após duas épocas, por cerca de 20 milhões de euros, segundo a comunicação social espanhola, valor superior aquele pago pelo clube do principado aos ingleses do Manchester City, em 2015, quando comprou o atleta por 15 milhões de euros.Apesar de serem negócios distintos, o clube monegasco, treinado pelo português Leonardo Jardim e em que atuam os compatriotas Gelson Martins e Gil Dias, recebe dos espanhóis o ponta de lança internacional francês Wissam Ben Yedder.Através das redes sociais, o jogador português deu conta da satisfação por chegar a um "clube gigante", orientado pelo espanhol Julen Lopetegui, ex-técnico do FC Porto, no qual vai encontrar o compatriota Daniel Carriço."[Estou] encantado por chegar a um clube gigante e com uma história tão rica. Chego entusiasmado e ansioso para vencer. Obrigado pela incrível receção. Agora sou um de vocês e podem contar que vou deixar a pele no campo pelo nosso clube", escreveu.Rony Lopes dirigiu ainda algumas palavras de despedida ao Mónaco: "Foi um prazer e uma honra vestir a vossa camisola e representar um clube tão grande. Cheguei como um miúdo cheio de sonhos e hoje parto como um homem graças as vocês", assinalou.