Rúben Semedo depende de juiz

Está complicada a vida de Rúben Semedo em Espanha. O ex-jogador do Sporting estava cedido ao Huesca até ao fim da temporada, mas acabou devolvido ao Villarreal por "não entender os valores do clube", segundo Francisco Vílchez, técnico do atual lanterna-vermelha da liga.

Acontece que o ‘submarino amarelo’ também não conta com os serviços do defesa de 24 anos, mas um novo empréstimo está dependente da decisão do juiz que tem o seu processo. É que Semedo encontra-se em liberdade condicional e a aguardar julgamento depois de ter sido detido a 19 de fevereiro do ano passado. O português é acusado de tentativa de homicídio, agressões, ameaças e posse ilegal de arma, na sequência de um incidente em Valência. O Villarreal já enviou uma petição ao tribunal a solicitar a autorização de novo empréstimo, já que o Reading do português José Gomes estará interessado no jogador.