Rubiales obrigado a vender luxuoso duplex avaliado em 1,5 milhões de euros em Madrid

Luis Rubiales tem a sua casa, um luxuoso apartamento duplex no centro de Madrid, à venda. Segundo a imprensa espanhola, o ex-presidente da federação, que se demitiu depois do polémico beijo que deu a uma jogadora após a final do Mundial feminino, já falou com os amigos mais próximos sobre a venda do imóvel, avaliado em mais de 1,5 milhões de euros.Rubiales ficou sem o salário da federação (675 mil euros anuais) e da UEFA (250 mil euros, também anuais), pelo que não tem como fazer face à elevada hipoteca, sendo que também tem de pagar uma pensão de alimentos à ex-mulher e às filhas. Além disso, segundo contou aos que lhe são mais chegados, está cansado de ter a imprensa todos os dias à porta.A casa foi comprada em maio de 2021, com uma hipoteca até 2051. Trata-se de um imóvel de luxo, com 200 metros quadrados, equipado com eletrodomésticos de vanguarda. O piso superior conta com um amplo terraço de 100 metros quadrados e piscina.