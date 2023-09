Rubiales recusava demitir-se mas houve um telefonema que o obrigou a deixar a federação

O jornal espanhol 'Marca' conta este domingo que Luis Rubiales foi forçado a demitir-se depois de receber um telefonema de Aleksander Ceferin, o presidente da UEFA.Cercado por todos os lados depois da polémica que se gerou em torno do beijo a Jenni Hermoso, na final do Mundial feminino, o presidente da federação espanhola (RFEF) recusava-se a deixar o cargo, não obstante todos o aconselharem a sair, incluindo aqueles que na RFEF lhe eram mais próximos.Mas a intransigência de Rubiales 'quebrou' depois de Ceferin lhe telefonar. Segundo a 'Marca', o presidente da UEFA foi perentório e não deixou margem para dúvidas: "Ou te demites ou demito-te eu", terá dito o esloveno.Rubiales era vice-presidente da UEFA e membro do comité executivo do organismo, pelo que sempre pensou que podia continuar na UEFA no futuro, quando deixasse de ser presidente da federação espanhola, como acontece com outros ex-líderes de federações.Depois da chamada que recebeu a partir de Nyon, Rubiales apresentou de imediato a demissão.