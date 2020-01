Rubiales sai em defesa do treinador do Málaga: «A intimidade é um direito inviolável»

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), recorreu esta terça-feira às redes sociais para sair em defesa do treinador do Málaga, envolvido num vídeo de cariz sexual que foi tornado público.





Através de uma mensagem na sua página do Twitter, o dirigente espanhol mostrou solidariedade com o Víctor Sánchez, publicando uma foto com o atual técnico do Málaga."Um grande profissional como o Víctor tem todo o meu apoio. A intimidade é um direito inviolável. Utilizar os meios ilícitos para quebrá-lo é imoral e criminoso. Um terceiro que se aproveite dele também não tem nome. Aliás, partilhá-lo, também é um delito", escreveu Luis Rubiales.