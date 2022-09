Rui Silva alvo do Ajax e com vontade de crescer no Betis

Rui Silva, de 28 anos, concedeu uma entrevista recentemente ao 'Diario de Sevilla' onde foi questionado se a saída foi uma possibilidade no mercado de verão. "Tinha a certeza que queria continuar no Betis. O meu primeiro ano foi muito bom, joguei com regularidade e consegui um título [Taça do Rei]. Um ano muito bom a nível individual e coletivo. Temos margem para melhorar e quero continuar a crescer neste clube", atirou o guarda-redes, como que fintando a pergunta.Certo é que essa possibilidade existiu mesmo.confirmou que o Ajax avançou por Rui Silva nos últimos dias de agosto, mas o Betis recusou qualquer investida. Aliás, esse interesse pode ser reativado no mercado de inverno. Recorde-se que o clube holandês chegou a ser associado a Vlachodimos, guarda-redes do Benfica.