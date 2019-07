Rui Vitória: «Félix é eficiente e toma a melhor decisão com o menor gasto de energia»

Em entrevista ao jornal 'Expresso', Rui Vitória falou sobre João Félix, jogador que o atual treinador do Al Nassr orientou na sua passagem pelo Benfica. O técnico revelou que aprecia a eficiência do reforço do Atlético Madrid.





"O João é um jogador com uma qualidade enorme, tem um potencial enorme. É tremendamente eficiente. Há uma diferença entre eficácia e eficiência. Ele tem essa eficiência, toma a melhor decisão com o menor gasto de energia. Dificilmente um jogador tem isto com aquela idade, e ele tem. É para fintar, finta, é para rematar, remata, e não baralha isto. Há jogadores que podem rematar mas dão mais uma voltinha e ele não. Isto é eficiência", disse Rui Vitória sobre a venda mais cara da história do Benfica.