Rui Vitória: «João Félix é o herdeiro de Rui Costa... mas com mais golo»

Rui Vitória, antigo treinador do Benfica que lançou João Félix na equipa principal dos encarnados, aprovou a contratação do Atlético Madrid, sublinhando que outros clubes estariam dispostos a pagar milhões pelo jovem avançado."Tem uma grande maturidade e, ao mesmo tempo, a irreverência típica da juventude. Acho que não vai acusar a pressão. 127,2 milhões? Se o Atlético não os pagasse, pagava-os outro clube. O João vai aprender muito com Simeone. Todos têm de sacrificar-se e tem de melhorar na defesa. Vai encaixar muito bem na estrutura da equipa. A melhor posição para ele é a de Griezmann, atrás do 9", referiu o técnico do Al Nassr em entrevista ao diário 'Marca'.O antigo treinador de João Félix não tem dúvidas do valor do jogador e comparou-o mesmo a um antigo internacional português: "É o herdeiro de Rui Costa... mas com mais golo. Possui uma grande capacidade de remate e é criativo em zonas mais recuadas".Vitória recordou a chegada de Félix à equipa principal do Benfica, bem como as palavras que transmitiu ao jogador sobre o seu futuro: "Treinávamos com vários jovens e o João estava nesse grupo, a trabalhar certos aspetos que tinha a melhorar. Depois subiu à equipa principal e ficou. Sempre lhe disse que tínhamos consciência da sua qualidade e que estivesse tranquilo, porque a sua oportunidade ia chegar. E quando entrasse no onze, não saía mais. Era um jogador de enorme talento e muito humilde, tanto que passava despercebido. Tem uma capacidade para tomar decisões que não é normal na sua idade. Muitos jovens gostam de brilhar, mas ele não. Faz sempre o que deve. Joga como na rua, com alegria e sem medo. Será um jogador de topo".