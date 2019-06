‘Saga’ Real Madrid e Pobga tem novo capítulo: Manchester United não quer abdicar do médio

Depois da época desastrosa do Real Madrid o clube madrileno anda à ‘pesca’ no mercado. Florentino Pérez tem tentado ao máximo atender aos pedidos de Zidane, com a transferência de Hazard Mendy , mas falta trazer o jogador predileto do técnico francês. Paul Pogba é o médio que Zidane quer para fechar o mercado de verão, mas segundo o diário 'Marca', a transferência do jogador está longe de estar fechada.O clube merengue já tentou negociar com o Manchester United, mas os red devils não querem abdicar do francês por nada. A equipa inglesa parece irredutível e não está disposta colocar um preço no médio.Paul Pogba já coloca a opção de sair de Old Trafford , admitindo que "talvez esteja na altura de aceitar outros desafios" . O médio já mandou Mino Raiola, o seu agente, falar com os dirigentes ingleses em relação à sua possível saída, mas nem assim os red devils cederam.O francês procura evitar uma guerra e prefere encontrar um entendimento entre as duas partes, de modo a que em julho já esteja a trabalhar ao lado de Zidane e não de Solskjaer.Pogba é um jogador prioritário para Zidane, mas caso este não chegue a acordo com o Man. United, o clube merengue tem outras opções em cima da mesa: Erikisen, Van de Beek e Ndombele são os nomes mais sonantes.