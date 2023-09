«Saiam daqui ou vamos matar a miúda»: as surreais ameaças a menina de 8 anos com camisola de Vinícius Jr

El escalofriante testimonio de Silvia en @ElLarguero, la tía de la niña de que fue insultada por los ultras del @Atleti



"Vete de aquí, os vamos a matar, llévate a la niña de mierda esta..."



"La primera noche se despertó varias veces diciendo que iban a por ella" pic.twitter.com/6tmwYQFzeL — El Larguero (@ellarguero) September 26, 2023

Os momentos que antecederam o dérbi de Madrid entre Atlético e Real (3-1) , do passado domingo, foram de pânico para uma menina de apenas 8 anos que sofreu, nas proximidades do estádio dos colchoneros, várias ofensas de adeptos da equipa da casa por estar equipada com uma camisola de Vinícius Jr, uma das figuras dos merengues. Ao programa 'El Larguero', a tia da criança relatou o autêntico pesadelo que as duas viveram, situação que entretanto foi denunciada pela LaLiga ao Ministério Público."Estávamos a passear pelo Cívitas Metropolitano [estádio do At. Madrid], quando vários adeptos se juntaram. Ficámos lá para ver aquilo. Sou do Atlético desde que nasci. Até que começaram a cantar: 'Macaca!' e 'preta de merda'. No começo não sabíamos que era por nossa causa. Até olhei para trás a pensar que estavam a falar com outro grupo atrás de nós. Nunca imaginei que fosse para a menina. Até que um rapaz apareceu e bateu-me no braço: 'Saiam daqui ou vamos matar a miúda'. Muitos insultos... Foi aí que olhei à volta e vi uma multidão a apontar para ela, a insultá-la, a cantar na direção dela...", começou por explicar Silvia, antes de relatar o trauma que o momento deixou na criança."Teve um ataque de ansiedade terrível. Tirei-a de lá o mais rápido possível enquanto ela tapava a camisola e o símbolo. Na primeira noite, acordou várias vezes a pensar que estavam a ir atrás dela. Teve muitos pesadelos. Não sabe o porquê de isto ter acontecido. Disse-me para não a voltar a levar a um estádio...", rematou.Recorde-se que o episódio lamentável ocorreu antes do dérbi entre Atlético Madrid e Real Madrid, que terminou com vitória dos colchoneros por 3-1.