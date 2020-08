Samuel Eto'o: «Se Messi sair do Barcelona temos de mudar o nome do clube»

Samuel Eto'o espera que Lionel Messi não deixe o Barcelona. O camaronês, que jogou com o o argentino na Catalunha, disse numa entrevista ao canal 'TyC Sports' que espera ver o craque acabar a carreira em Camp Nou.





"Gosto do Messi como de um filho e quero o melhor para ele. O Barcelona é o Messi e se ele decidir sair, teremos que mudar o nome do clube. Temos sorte em ter no Barcelona o melhor jogador de todos os tempos, há que fazer tudo para que ele ali termine a carreira", considerou Eto'o, com quem ganhou as Ligas dos Campeões de 2006 e 2009, entre outros títulos.Sobre a pesada derrota com Bayern Munique, na Champions, o antigo avançado camaronês não escondeu a sua desilusão. "Sofri muito, não apenas pelo Messi, mas por todos os jogadores. Quem nunca jogou não pode entender, o futebol é assim... É como na vida, podemos cair mais o mais difícil é levantarmo-nos. Os futebolistas, a direção, os adeptos... espero que todos nos levantemos e comecemos a sonhar para a próxima época."