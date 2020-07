Sandro Rosell: «O plantel do Barcelona manda demasiado»

Com as contas do campeonato já arrumadas e olhos postos agora na Champions, o Barcelona continua sob escrutínio e são várias as vozes que continuam a levantar-se na hora de apontar o dedo ao que correu mal esta temporada. Sandro Rosell, ex-presidente, é um dos pessimistas.





"O plantel manda demasiado [no clube]. Sem haver uma revolução, porque não se pode fazer por questões de mercado e económicas, deve fazer-se uma profunda evolução. Tem de se renovar o plantel. Não toda, mas uma boa parte", afirmou ao 'L’Esportiu'.Sobre um possível futuro treinador, Rosell elogia Xavi, mas... "Para opinar sobre ele, tem de orientar antes uma equipa de Champions durante cinco anos", concluiu.