O Atlético Madrid venceu esta terça-feira no terreno do Sant Andreu por 1-0, em jogo da primeira mão da quarta ronda da Taça do Rei. Gelson Martins foi o autor do único golo do jogo.O internacional português, que não tem somado muitos minutos na equipa de Diego Simeone, faturou aos 33', batendo o guarda-redes após assistência de Vitolo.A segunda mão está marcada para o dia 5 de dezembro, no Wanda Metropolitano.Consulte o direto do jogo