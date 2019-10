Saponjic a caminho de deixar o Atlético por empréstimo

Contratado esta temporada ao Benfica, o avançado sérvio Ivan Saponjic chegou ao Atlético Madrid como grande aposta para o futuro dos colchoneros, surgindo na linha de sucessão de Nikola Kalinic, mas praticamente dois meses depois ainda não tem qualquer minuto pela equipa principal. É mesmo o único reforço que ainda não se estreou e, segundo o 'AS', o mais certo é que em janeiro rume por empréstimo a outras paragens.





De acordo com o referido jornal, dificilmente o antigo jogador das águias terá oportunidades de jogo até à reabertura do mercado, especialmente devido à mudança de formato na Taça do Rei (passa a ser jogada a apenas uma mão), o que deverá dar ainda mais força à necessidade e vontade em ser encontrada uma nova paragem para a carreira do dianteiro sérvio de 22 anos.