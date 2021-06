Sarabia defende Morata e promete ataque eficaz diante da Polónia

Depois do empate inaugural perante a Suécia, a Espanha enfrenta amanhã a Polónia, na 2ª jornada do Grupo E, e Pablo Sarabia mostra confiança numa reação à altura. O médio, de 29 anos, assumiu que a seleção orientada por Luis Enrique pecou na finalização no duelo com os escandinavos, mas recusou apontar críticas aos companheiros, nomeadamente a Álvaro Morata, que foi muito visado pelos adeptos espanhóis.

“A responsabilidade no ataque e na defesa é de todos os jogadores e não apenas de um. Morata ajudou muito na defesa e fez esforços que deviam ser enaltecidos. Cresci com ele na minha carreira e é um grande jogador. As estatísticas não mentem e dá para ver que é um grande avançado. Um dos melhores na Europa”, começou por analisar Sarabia, revelando o estado de espírito do avançado da Juventus: “Vejo o Morata muito bem. Ele está focado e com muita vontade de marcar no próximo jogo. A responsabilidade de fazer golos é tanto dele como dos restantes jogadores da seleção!”

De resto, muitos adeptos têm pedido a titularidade de Gerard Moreno frente à Polónia, algo que Sarabia até vê com bons olhos. “Todos os jogadores da frente têm muita qualidade. Acho que Morata e Moreno são compatíveis, mas cabe ao treinador decidir. Posso prometer é que seremos mais eficazes frente à Polónia”, garantiu.

Atenção a Lewandowski

A seleção espanhola medirá forças com a Polónia, de Paulo Sousa, e os jogadores de La Roja garantem que estão atentos a Lewandowski. “Lewandowski? Não nos preocupa. Os nossos centrais vão ‘comê-lo’”, destacou Ferrán Torres, abordando a confiança espanhola: “Estamos ansiosos pelo jogo com a Polónia!”