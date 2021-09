Saúl (Chelsea)-Griezmann (At. Madrid)-De Jong (Barça): super negócio feito a um minuto do limite

Foi o negócio que marcou as últimas horas do fecho do mercado, nomeadamente em Espanha: Saúl Ñíguez do Atlético Madrid para o Chelsea, Antoine Griezmann do Barcelona para o At. Madrid e Luuk De Jong do Sevilha para o Barça. Uma tripla transferência que esteves prestes a ruir mas que, segundo alguma imprensa espanhola, concretizou-se às 23h59, ou seja, a um minuto do limite! Entretanto, os clubes já estão a oficializar as respetivas transferências, todas por empréstimo.





Tudo estava, porém, dependente de Saúl. Ou seja, caso o médio continuasse em Espanha, os restantes negócios estariam condenados. No entanto, a ida do internacional espanhol para Londres abriu caminho à concretização das outras.De resto, a Liga espanhola pronunciou-se sobre o tema, já que todos os negócios foram apenas oficializados já 'para lá da hora': "Como não podia deixar de ser, não foi concedido nenhum prolongamento. As transferências de Griezmann e De Jong entraram a tempo."O Atlético Madrid fica, assim, com uma frente de ataque temível, composta por Luis Suárez, Griezmann, João Félix, Ángel Correa, Carrasco e Lemar.