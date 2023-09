Saúl Ñíguez: «João Félix podia ter feito as coisas de melhor maneira no Atlético Madrid»

Saúl Ñíguez abordou esta sexta-feira a saída de João Félix do Atlético Madrid, criticando a atitude do internacional português, agora no Barcelona, quando estava nos colchoneros."É um grande jogador, que infelizmente não o pôde demonstrar nesta equipa. Não posso dizer outra coisa, porque, tal como disse, como jogador, é muito bom, muito bom. Depois… há que querer, há que adaptar-se, há que tentar fazer muitas coisas. Talvez a cabeça dele não estivesse no melhor momento, mas a verdade é que não conseguiu comprová-lo aqui. Desejo-lhe tudo do melhor e que tudo lhe corra muito bem no Barcelona", começou por dizer em declarações à estação espanhola Movistar e continuou: "Ele começou muito bem, mas penso que também podia ter feito as coisas de melhor maneira. Não as fez e penso que o clube e a equipa passou-lhe a fatura por isso mesmo".