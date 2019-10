Segue onda de assaltos em Espanha e Real Madrid já dá conselhos aos seus jogadores

Thomas Partey, médio ganês do Atlético Madrid, foi a mais recente vítima da onda de assaltos a casas de futebolistas em Espanha. O jogador está em Moscovo com a formação colchonera e os larápios entraram na vivenda do futebolista, depois de ameaçarem a empregada, a única pessoa que se encontrava na residência.Partey aumenta assim uma já longa lista de jogadores e treinadores vítimas de assaltos às suas residências, como foram os casos de Benzema, Isco, Lucas Vázquez, Morata, Kondogbia, Jordi Alba, Arthur, William Carvalho, Piqué, Coutinho, Casemiro e até Zidane.O Real Madrid está a aconselhar os seus jogadores a serem particularmente cuidadosos com o que partilham nas redes sociais, principalmente no que toca à exibição de pertences, bem como o interior ou exterior das habitações.Os merengues aconselham igualmente a que os jogadores não divulguem a realização de viagens particulares, incluindo para fins publicitários. Os ladrões estão atentos e escolhem os momentos em que as casas estão vazias. Além disso, o Real Madrid aconselha-os a recorrer a vigilância privada, uma medida dissuasora e que dificulta a ação dos meliantes.