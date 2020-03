Seis casos de coronavírus detetados no Espanyol

O Espanyol anunciou esta terça-feira que há seis casos no plantel da equipa principal de futebol do emblema catalão. Os nomes dos membros não foram revelados.





Recorde-se que este clube da primeira liga espanhola conta nas suas fileiras com Raul de Tomas, ex-Benfica, e Facundo Ferreyra, avançado argentino emprestado pelas águias. Naldo (ex-Sporting) e Corchia (ex-Benfica) são outras caras conhecidas dos adeptos portugueses.Em comunicado, o Espanyol sublinhou que "todos se encontram com sintomas leves e estão a cumprir as recomendações médicas".