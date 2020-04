Seis dirigentes do Barcelona apresentam demissão

A crise diretiva no Barcelona parece estar para durar e esta quinta-feira seis dirigentes do emblema blaugrana apresentaram a demissão em bloco, segundo avança o jornal 'La Vanguardia'.





Emili Rousaud, Enrique Tombas, Josep Pont e Silvio Elías já haviam sido 'convidados' a sair pelo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, pelas divergências entre as partes agravadas pelo escândalo 'Barçagate' . A este quarteto juntam-se Jordi Calsamiglia e Maria Teixidor, numa decisão comunicada a Bartomeu e explicada em carta conjunta que foi entregue a um notário da Catalunha.

"Chegamos a este ponto por não conseguirmos reverter os critérios e as formas de gestão do clube perante os importantes desafios do futuro e, principalmente, do novo cenário pós-pandemia. Também devemos destacar o nosso desagrado com o infeliz episódio nas redes sociais, conhecido como 'Barçagate', sobre o qual tivemos conhecimento através da imprensa", pode ler-se no documento citado pelo 'La Vanguardia'.



Os agora ex-dirigentes do Barcelona pedem ainda que "assim que as circunstâncias permitam" possam ser convocadas "eleições que permitam administrar o clube da melhor maneira possível, perante os desafios importantes do futuro a curto prazo".