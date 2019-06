Sergio Ramos apoia Luis Enrique: «Cada vitória da seleção também será tua»

Sergio Ramos, defesa central do Real Madrid e da seleção espanhola, reagiu à saída de Luis Enrique do comando técnico de La Roja . O jogador usou as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio ao técnico."Cada vitória da seleção também será tua, míster. Todo o nosso apoio e o nosso ânimo", escreveu Sergio Ramos.Recorde-se que Luis Enrique alegou razões pessoais para deixar o cargo de selecionador de Espanha, ainda que na carta enviada à federação não tenha especificado os motivos.