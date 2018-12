Sergio Ramos e as vaias dos adeptos árabes: «Há que respeitar as figuras do futebol»

Sergio Ramos foi assobiado pelos adeptos árabes durante toda a final do Mundial de Clubes, presumivelmente ainda por causa da polémica lesão de Salah an Liga dos Campeões da época passada, que no Médio Oriente foi vista como intencional por parte do defesa do Real Madrid.Este sábado, quando o espanhol marcou diante do Al Ain, mandou calar as bancadas e no final da partida explicou porquê: "Os assobios são inexplicáveis. Saiu-me aquilo, creio que há que respeitar as figuras do futebol".O capitão do Real Madrid avisou ainda os adversários dos merengues que estes vão lutar por todos os títulos esta temporada: "Estamos muito bem em todas as provas. O Real Madrid nunca pode ser dado como morto, porque no fim vai estar a discutir todos os troféus".