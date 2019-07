Sergio Ramos: «Estamos f..., pode perder-se de muitas formas mas não assim»

Sergio Ramos estava mal humorado depois da humilhantediante do Atlético Madrid esta madrugada, nos Estados Unidos, na International Champions Cup. O capitão dos merengues considerou que o resultado foi demasiado desnivelado."A sensação não é nada boa. A época acaba de começar, são jogos para se alcançar o nível ideal de jogo, para nós foi um amigável mas para eles não. Este resultado é demasiado desnivelado. Estamos f..., pode perder-se de muitas formas, mas não assim. Depois de uma primeira parte horrível, o objetivo era esquecê-la e tentar ganhar a segunda. Pelo menos isso fizemos. É um resultado muito mau", considerou, tristemente, o jogador."A nossa ambição continua intacta, já ganhámos muito mas isso é passado. Começamos do zero, temos de esquecer a época passada. Ainda é cedo para fazer avaliações, temos de continuar a trabalhar, com atitude. Para eles este jogo era como se fosse uma final, superaram-nos em intensidade e estiveram bem na 'cara' do golo", acrescentou.O facto de este resultado ter acontecido frente ao Atlético Madrid "dói mais". "Estamos f... porque trata-se do rival direto na nossa cidade. O madridismo está ferido, tal como nós. Mas não é motivo para ficarmos prepocupados, isto acabou de começar."