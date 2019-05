Sergio Ramos: «Fui falar cara a cara com o presidente para resolver coisas que surgiram"

Sergio Ramos convocou uma conferência de imprensa para a tarde desta quinta-feira, em que confirmou que a sua intenção é ficar no Real madrid até terminar a carreira."Fui falar cara a cara com o presidente para resolver coisas que surgiram. Havia coisas que me causaram dúvidas, situações que me magoaram e a melhor coisa a fazer era falar cara a cara para ficar aqui que é onde eu quero estar", afirmou o capitão merengue, rejeitando as notícias que o davam na porta de saída do Real Madrid."Não falámos um único momento sobre questões económicas. A nossa realção é uma questão de confiança e afeição emocional. Temos um relação de pai e filho, são muitos anos, mas quem nunca discutiu com o seu pai? A solução sempre foi sentar e falarmos", referiu Sergio Ramos."Quero deixar bem claro, que o meu futuro é aqui. Sou madrilista e quero retirar-me aqui. Quero despedir-me deste clube pela porta grande", sublinhou.