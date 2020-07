Sergio Ramos imitou McGregor no treino do Real Madrid e a resposta não demorou

Sergio Ramos e Conor McGregor costumam trocar elogios e identificar-se mutuamente em publicaçõe redes sociais. E voltaram a fazê-lo no sábado quando o capitão do Real Madrid partilhou o vídeo de um golo marcado num treino e celebrou com uma imitação do lutador irlandês que anunciou recentemente a sua retirada.





"O que achas, @thenotoriousmma?", questionou o defesa espanhol. E a reação não demorou. McGregor publicou uma 'storie' com o referido vídeo de Ramos e escreveu "Meu irmão, Sergio! Hala remates deliciosos!". O irlandês também comentou a publicação do capitão merengue: "Grande tiro mesmo no ângulo, meu irmão. Hala Madrid".