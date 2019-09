Sergio Ramos insulta árbitro assistente e Simeone explode: «Como podem permitir isto?»

É mais um caso com Sergio Ramos que promete fazer correr muita tinta nos próximos dias. Este domingo, a imprensa espanhola revela que Simeone ficou furioso com a equipa de arbitragem do dérbi de Madrid (0-0) por causa de uma atitude do capitão do Real: Sergio Ramos terá insultado um dos árbitros assistentes, tendo saído impune da situação.De acordo com fontes do Atlético Madrid, Simeone terá ouvido o capitão merengues a insultar o árbitro assistente e no final da primeira parte do jogo, já no túnel de acesso aos balneários, questionou o árbitro principal, González González: "Como podem permitir isso!?"Já depois do encontro terminar, o treinador do Atlético Madrid foi questionado pelos jornalistas sobre a situação, mas Simeone preferiu não atirar mais lenhas para a fogueira: "O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo. Os árbitros estão lá para se fazerem respeitar", afirmou.