Sergio Ramos: «Novo treinador? O respeito não se impõe»

Sergio Ramos foi confrontado logo após o pesado desaire com o Barcelona (5-1) com a possibilidade de chegar em breve um novo treinador ao Real Madrid. O capitão dos merengues começou por garantir que o grupo está unido em torno de Lopetegui."Estamos com o treinador até à morte. Estas decisões tomam-se acima de nós", disse de forma breve."Outro treinador? Sempre tive uma boa relação com todos os técnicos. Mas prefiro manter-me à margem porque são situações delicadas. Mas uma coisa é certa, o respeito não se impõe, conquista-se. A gestão do balneário é mais importante do que o conhecimento de um treinador", revelou.