Sergio Ramos pode deixar o Real Madrid este verão para rumar à China. O capitão da formação merengue já terá mesmo falado cm Florentino Pérez de forma a sair a custo zero.De acordo com informação avançada pelo programa "Jugones", Sergio Ramos terá dito a Florentino Pérez para o "libertar".Na reunião, além do futebolista e do presidente merengue, esteve também René Ramos, irmão e representante do defesa central, assim como o seu advogado, Julio Senn.Florentino Pérez terá já rejeitado o pedido de Sergio Ramos: "Não podes ir, o Real Madrid não pode ficar sem o seu capitão", terá respondido o líder merengue.