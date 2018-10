Sergio Ramos repreende Casemiro: «Estes comentários são inoportunos»

Os memes do Barcelona-Real Madrid: Do desespero de Lopetegui ao sorriso de Ronaldo



Sergio Ramos não gostou de ouvir o seu companheiro de equipa Casemiro afirmar, após a goleada em Camp Nou , que o "resultado espelha" o momento difícil que o Real Madrid atravessa. O capitão merengue considerou mesmo "inoportunas" as declarações do médio brasileiro."Nos momentos difíceis, é sempre inoportuno dizer isso, devemos permanecer tranquilos, não apontar o dedo a ninguém. Sabemos que todos podemos dar um pouco mais e às vezes a culpa é dos jogadores", afirmou Sergio Ramos, questionado a comentar as declarações de Casemiro.Entretanto, em Espanha a destituição de Lopetegui é dada como certa , com Antonio Conte a ser o eleito para suceder ao treinador espanhol no comando técnico do Real Madrid.