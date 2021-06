Sevilha aponta a Sergio Ramos

A três semanas de terminar contrato com o Real Madrid, Sergio Ramos continua com o futuro indefinido e é neste impasse que surge o interesse do Sevilha, onde fez a formação e a estreia como profissional.





No programa ‘El Primer Palo’, da esRadio, surgiu a informação de que o emblema andaluz ofereceu um contrato de cinco temporadas ao central de 35 anos, que ficaria a ganhar 7 milhões por época e teria a hipótese de integrar a estrutura do Sevilha, quando terminasse a carreira. O agente do espanhol também foi ‘apanhado’ em Sevilha.