Sevilha bate Alavés no fecho da Liga espanhola

O Sevilha venceu este domingo, por 1-0, o Alavés, no encontro que encerrou a 38.ª e última jornada da Liga espanhola de futebol, que consagrou no sábado o novo campeão Atlético de Madrid.

O golo do Sevilha, que já tinha assegurado o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, foi marcado pelo argentino Papu Gómez, aos 90+2 minutos, a passe do ex-portista Óliver Torres.

O Sevilha terminou o campeonato espanhol na quarta posição, com 77 pontos, a nove do campeão Atlético de Madrid, com 86, enquanto o Alavés caiu do 15.º para o 16.º, com 38.

Algumas horas antes, Granada e Getafe empataram a 0-0 e subiram uma posição na tabela. O Granada fechou no nono posto, com 46 pontos, em igualdade pontual com o Athletic Bilbau (10.º), e o Getafe terminou no 15.º, com 38, tal como o Alavés (16.º).