Sevilha e a polémica no Barcelona: «Adeptos de todos os clubes merecem respeito»

O Sevilha emitiu, esta segunda-feira, um comunicado no seu site a comentar e posicionar-se no "Caso Negreira" pedindo "respeito" por todos os adeptos."O clube manifesta a sua preocupação e indignação face aos dados que, dia a dia, têm vindo a ser divulgados através dos meios de comunicação social sobre o denominado 'Caso Negreira'", pode ler-se no comunicado.O clube é, assim, o primeiro a expressar-se após as notícias que reportam o pagamento de cerca de 1,4 milhões de euros do Barcelona a Enríquez Negreira , antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país.Os blanquirrojos manifestam, ainda, a necessidade das autoridades de irem "ao fundo da questão para esclarecer o que aconteceu e quem é o responsável", como referem no comunicado, acrescentando que pedem publicamente que estas "promovam e participem dos procedimentos que possam surgir deste caso, uma vez concluída a investigação".O clube considera que este caso "põe em causa e semeia dúvidas sobre a integridade das competições de futebol espanholas"."É desejo do Sevilha afirmar que, além dos clubes e suas instituições, os adeptos de todos os clubes merecem respeito", terminam dizendo.