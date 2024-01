Sevilha perde com o Alavés e arrisca cair já nesta jornada em zona de despromoção

O Sevilha perdeu esta sexta-feira na receção ao Alavés, por 3-2, na abertura da 20.ª jornada da Liga espanhola, e segue em 16.º lugar, podendo cair para zona de despromoção nesta ronda.

O Alavés chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos do argentino Nahuel Tenalgia e do avançado Kike Garcia, aos 26 e 40 minutos, respetivamente, e a equipa sevilhana só conseguiu reagir na ponta final da partida, chegando ao empate com golos do ponta de lança Rafa Mir e do argentino Lucas Ocampos, aos 70' e 81', este último na execução de um penálti.

Todavia, quando o empate parecia consumado, o Alavés marcou o 3.º golo, ao minuto 90, pelo central Ruben Duarte, que tinha entrado aos 77', a render o avançado Luís Rioja.

O Alavés ascendeu à 13.ª posição, com 20 pontos, enquanto o Sevilha segue na 16.ª, com 16, correndo o risco nesta jornada de ser ultrapassado pelo Celta de Vigo, 17.º, com os mesmos pontos, e pelo Cádiz, 18.º e primeira equipa abaixo da 'linha de água', com 15.

O Real Madrid lidera o campeonato espanhol, com 48 pontos, os mesmos do Girona, 2.º classificado, seguidos por FC Barcelona, em 3.º, com 41, e Athletic Bilbau, em 4.º, com 38.