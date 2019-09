Simão Sabrosa: «João Félix vai fazer com que as pessoas se esqueçam do que custou»

João Félix está tão forte no FIFA 20.... que até rebentou com o sistema João Félix está tão forte no FIFA 20.... que até rebentou com o sistema

De ex-jogador do Atlético Madrid para jogador do Atlético Madrid. Simão Sabrosa abordou esta sexta-feira o impacto de João Félix no clube espanhol."João Félix tem muita qualidade e a nível individual está a ser superpositivo. Quando se começou a falar da ida dele para o Atlético Madrid, disse que tinha dúvidas pela forma de jogar de Diego Simeone. Continuo a tê-las, não no sentido de que o João Félix não vai brilhar ou ser o melhor, mas pelo desgaste. O Atlético Madrid fez contratações impressionantes e tem capacidade para manter o que tem vindo a fazer: uma equipa compacta, mas com mais qualidade no seu jogo e não apenas o futebol direto. E assim João Félix, não digo que vá dar o salto porque já deu, mas vai fazer com que as pessoas se esqueçam do valor que foi pago por ele. Tenho falado com João Félix e o mais importante é que ele esteja focado no clube e na Seleção Nacional para continuar a crescer", disse Simão Sabrosa aos jornalistas, à margem da Soccerex.