Simão Sabrosa recorda Reyes: do saco de gomas à música que alegrava o balneário

Simão Sabrosa não escondeu a profunda tristeza pela morte de Jose António Reyes. À Sport TV, o antigo internacional português recordou o seu antigo companheiro de equipa no At. Madrid e no Benfica e elogiou a força de quem "tinha uma vontade enorme de viver"."Estou em choque como todo o mundo do futebol. Estou super nervoso, triste... estive há pouco tempo com ele. Estive muitos anos no futebol com ele. Tinha uma grande vontade de viver, com uma energia muito boa. Estou a tremer, muito triste, conheço muito bem a família, os filhos. Ver partir uma pessoa que tinha uma vontade enorme de viver, adorava viver rodeado de amigos.... Ganhei muitos jogos com ele, aprendi com ele. Vai deixar-nos com muitas saudades e vai ficar sempre presente"."Além da qualidade técnica que tinha, fica sobretudo a alegria. Era muito divertido, sempre com música, com um saco de gomas para distribuir pelos colegas. Fazia questão de passar essa alegria".