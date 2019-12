Simeone: «Às 18h30 disse ao Manu Sánchez que ia jogar e para desligar o telemóvel»

Simeone assume: «Talvez tenhámos de fazer João Félix correr menos» Simeone assume: «Talvez tenhámos de fazer João Félix correr menos»

O fantasma do desperdício voltou a assombrar o Wanda Metropolitano, para desespero de Diego Simeone. No confronto com o Osasuna, em jogo a contar para a 17ª jornada da liga espanhola, foi preciso esperar pelo minuto 67 para Morata colocar em festa as bancadas. E, pouco depois, nova explosão de alegria, com o golo de Saul Ñíguez, a aumentar a vantagem. Os colchoneros não venciam para a liga desde 11 de outubro e sábado quebraram a maldição. João Félix foi titular na formação de Madrid, tal como o ex-FC Porto, Felipe, no eixo defensivo.Depois de voltar aos triunfos no campeonato, Diego Simeone louvou a exibição de vários jogadores do Atl. Madrid, com destaque para João Félix e Manu Sánchez.Sobre Manu Sánchez, Simeone disse: "Encantou-me, é um jovem que está a crescer muito. Trabalha muito bem na B, os treinadores estão a fazer um grande trabalho... Fez a pré-temporada com Manu, disse-lhe às 18h30 que ia jogar e para desligar o telemóvel".Quanto ao João Félix, o treinador do Atlético Madrid referiu. "O João é um dos melhores futebolistas que temos no plantel. Tem poder de criatividade e soluções, provoca muita vertigem e perigo com a bola nos pés. Ele vai melhorar sempre a cada jogo, mas só gostava que tivesse mais ‘gasolina’ na etapa final dos jogos", frisou.