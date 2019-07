Simeone elogia João Félix: «Os minutos que jogou foram muito bons»

Após a, Diego Simeone falou sobre os reforços dos colchoneros. Com particular destaque para Héctor Herrera, o treinador argentino já olha para o dérbi com o Real Madrid, a contar para a International Champions Cup."Herrera trabalha bem, entrou bem no grupo, aos poucos vai encaixando naquilo que a equipa precisa, traz experiência. Gosta de chegar à área, é um pouco parecido com Saúl, tem boa visão dos espaços", começou por dizer, antes de falar dos restantes reforços."Procuramos um objetivo, esperamos que a mudança não gere algo diferente. Que os novos jogadores se encaixem naquilo que está feito. Os minutos do [João] Félix frente ao Numancia foram muito bons, o Felipe vai crescendo, o Lodi vai incorporando coisas defensivas, o Trippier entre a experiência e a sua precisão vai dar-nos coisas, o Marcos Llorente vai encaixar bem na equipa", disse.Sobre o próximo jogo com o Real Madrid, Simeone fez uma curiosa declaração."Se pudéssemos jogar todos os dias contra Real Madrid, Barcelona, Juventus, seria o melhor. Aprendemos com os erros e serve para o que será a Liga mais à frente", garantiu.