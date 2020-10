Diego Simeone explica o que mudou em João Félix nesta época

Diego Simeone explicou este sábado o que mudou em João Félix para que o português esteja a "explodir" no Atlético de Madrid. Depois de ter marcado dois golos no triunfo dos colchoneros sobre o Osasuna por 3-1, o jovem ouviu elogios do treinador.





"Já no início da temporada ele esteve bem. Sempre teve momentos importantes. O que está a fazer agora, e que todos falam como estão a falar, é dar continuidade e regularidade ao seu jogo, ao seu trabalho. No ano passado falávamos de algumas palavras, como transição, que o surpreendiam, mas com tempo e vontade, vão crescendo nele", sublinhou Simeone.